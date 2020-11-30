Москва, , 09:15 — REGNUM Материал агентства Bloomberg, согласно которому Турция рассчитывает, что её отношения с партнерами по НАТО улучшатся за счет сближения с администрацией Джозефа Байдена, вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Смешать все нации. Зачем воевать, убивать, когда можно ассимилировать. К тому же из-за разных взглядов и религий будут происходить межнациональные конфликты, которые выгодны для введения определенных мер мировому правительству. То есть конфликты, что происходят, это всё необходимо для того, чтобы население из-за нищеты и голода мигрировало в другие страны», — пишет Дмитрий Т.

Некоторые граждане предостерегли Турцию от сближения с такой страной, как США. Тем не менее, не смотря на всю опасность, данное решение остаётся за руководством республики, считают люди.

«Желание наладить отношение с тем, кто довлеет над национальными интересами других стран, можно, но дорого последствиями. А вообще — кто мешает? Турция свободна в принятии таких решений — семь футов под килем!», — пишет пользователь Agvid.

По видению части пользователей, у Турции попросту не остаётся вариантов, как сближаться с США. По мнению граждан, все другие возможные варианты тесных отношений потеряли свою актуальность.

«Россия увязла в Турции глубже, чем она в России и потому отказываться от доходов с ее стороны в период освобождения Европы от российского газа было бы неприемлемо. Турки это знают и потому закручивают узлы и гайки. Кем Россия может доходы от нее заменить? Никем, нищета кругом. Единственный путь — дружить с богатыми странами, в числе которых США и Европа», — пишет Евгений Б.

Нашлись и те, кто напомнил, что Турция стала историческим конкурентом России и полноценной дружбы между двумя этими государствами никогда не случиться. В результате этого срабатывает логика: «Враг моего врага — мой друг», считают люди.

«Турция никогда не сближалась с Россией. Это страна НАТО. Они с Россией как два конкурента», — считает Mister tiristor.

Напомним, 29 ноября агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Турция рассчитывает, что её отношения с партнерами по НАТО улучшатся за счет сближения с администрацией Джозефа Байдена.