Москва, , 09:31 — REGNUM Сообщение о том, что истребители британских ВВС выполнили перехват российских самолётов Ту-142, совершавших полёт рядом с воздушным пространством Великобритании, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Наверное, правильно надо сказать: «были подняты для сопровождения Российских самолётов», — шутит Дмитрий Х.

Некоторые комментаторы не поняли, что в полёте российских самолётов не понравилось ВВС Великобритании. По их видению, полёт в пределах нейтральной территории является легальным, и перехват кажется гражданам излишней реакцией.

«И что? Они же не вошли в зону Великобритании — это раз! Северное море — это тоже Россия! Это два! Так в чем вопрос? Теперь нас будут перехватывать в наших же зонах? Или даже в нейтральных зонах?», — задаётся вопросом пользователь Мила.

Ряд пользователей напомнил, что ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Шерин (ЛДПР) призвал к более жёстким действиям в ответ на нарушения границ Российской Федерации судами и самолётами иностранных государств.

«Для урегулирования подобных вопросов необходимо обращаться к первому заместителю Комитета Госдумы РФ по обороне Алексею Шерову, разработавшему план по предотвращению провокационных нарушений межгосударственных границ», — написал Александр А.

Напомним, 29 ноября стало известно о том, что истребители британских ВВС выполнили перехват российских самолётов Ту-142, совершавших полёт рядом с воздушным пространством Великобритании.