Москва, , 23:04 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщили ТАСС в аппарате правительства РФ.

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Отмечается, что основное внимание на заседании планируется уделить рассмотрению перспектив развития экономик государств — членов ШОС в контексте преодоления последствий пандемии коронавируса.

Главы правительств также обсудят взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе выступления на совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи министр здравоохранения Индии Харш Вардхан предложил на фоне пандемии коронавирусной инфекции создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества специальную группу.

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