Анкара, , 22:47 — REGNUM Террористический акт в Афганистане, в результате которого погибли не менее 30 человек, осудили в Турции. Об этом 29 ноября сообщается на сайте МИД Турции.

«Мы (власти Турции) осуждаем это чудовищное террористическое нападение… и выражаем наши соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Афганистана», — говорится в коммюнике.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что турецкая сторона призывает к всеобъемлющему и немедленному прекращению огня для успеха мирных усилий в Афганистане.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября на востоке Афганистана был совершен новый теракт, в результате которого погибли более 30 человек.

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