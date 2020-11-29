Тирасполь, , 22:26 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершился единый день голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 18:00 (19:00 мск) составила 25,8%.

Гражданам ПМР предстоит избрать 33 депутатов Верховного Совета Приднестровья, 187 депутатов городских и районных советов, 640 депутатов сельских (поселковых) советов, а также 76 глав администраций сел (поселков).

На 33 места в Верховном Совете претендуют 45 кандидатов, 254 кандидата претендуют на 187 мест депутатов городских и районных советов и 776 кандидатов являются претендентами на 640 мест в сельских (поселковых) советах.

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