Тюмень, , 22:12 — REGNUM В Тюмени суд оставил без рассмотрения иск прокуратуры о запрете ролика блогера Юрия Рябцева о зарплатах тюменских депутатов и приватизации регионального имущества. Об этом сообщает Центра защиты прав СМИ.

Видеоролик был размещён 10 августа 2019 года. В нём блогер Юрий Рябцев, который намеревался баллотироваться в депутаты Тюменской областной думы, сообщил о непомерных зарплатах тюменских депутатов и раскритиковал приватизацию областного имущества. Блогеру было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Он обжаловал данное решение в различных судебных инстанциях, в том числе и в Верховном суде.

Кроме того, избирком обратился в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ролику Юрия Рябцева по ст. 5.12 КоАП РФ («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»). Однако надзорное ведомство не нашло оснований для блокировки ролика до суда. И суд признал видео незаконной агитацией, а прокуратура вслед захотела признания ролика незаконным.

«Ленинский районный суд Тюмени 27 ноября оставил дело без рассмотрения, поскольку прокуратура не указала, какие конкретно фрагменты должны быть проанализированы на предмет наличия запрещенной информации. Учитывая всю историю, учитывая то, что мы прошли три инстанции и кассация вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, это решение Ленинского районного суда — конечно, победа», — прокомментировала судебное решение юрист Центра защиты СМИ Екатерина Шмыгина.

Отметим, что Юрий Рябцев ранее был членом КПРФ. Но за свои взгляды был исключён из партии.

«В партии сегодня не соблюдается устав и отсутствует политическая дисциплина. В связи с этим и отсутствует нормальная политическая дискуссия. Нет ротации внутри партии», — заявлял в интервью Ura.ru 2018 года нынешний блогер Юрий Рябцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер областного парламента Сергей Корепанов ещё в 2018 году признал, что зарплата региональных депутатов составляет в среднем 300 тысяч рублей в месяц.

«У нас почему-то принято говорить, что средняя зарплата такая-то, а у депутатов она больше. Я вам скажу, что по большому счету львиная доля депутатов — это люди не средние», — оправдался он тогда перед журналистами.

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