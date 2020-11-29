Ереван, , 22:06 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook рассказал свою версию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

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По словам Пашиняна, 19 октября ему позвонил президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян и заявил, что войну необходимо остановить. После этого, отметил Пашинян, он позвонил Владимиру Путину и сообщил, что нужно разместить российских миротворцев «вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора».

Российский лидер согласился, и Пашинян должен был позвонить еще раз после обсуждений, пишет премьер-министр Армении. На следующий день, добавил он, Путин позвонил и сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился, но миротворцев надо разместить на фактической линии соприкосновения, поскольку азербайджанские военные не хотят отходить от позиций в Гадруте и Талише. Так, отметил Пашинян, Армения должна была возвратить азербайджанцев в Шуши.

«Прекращение огня стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, я не представляю возможность сдать Шуши Азербайджану, — пишет армянский премьер. — Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев».

Пашинян отметил, что представил главе российского государства свои аргументы. Так, при его согласии, пишет премьер, доля азербайджанского населения в Шуши превысила бы 90%, таким образом Баку стал бы контролировать дорогу в столицу НКР Степанакерт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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