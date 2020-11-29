Тегеран, , 20:35 — REGNUM Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде ехал на бронированном автомобиле, но был убит после того как вышел из неё, при этом оружие управлялось дистанционно. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что утром 27 ноября бронеатвомобиль вместе с Фахризаде и его супругой выехал из города Ростамкела и направлялся в сторону населенного пункта Абсард в сопровождении трех автомобилей.

Двигавшаяся впереди машина охраны оторвалась, чтобы проверить обстановку, в этот момент внимание физика-ядерщика привлекли звуки попадания пуль в автомобиль, которые он принял за столкновение с каким-то препятствием.

После этого он вышел из машины, затем по нему был открыт огонь из автомобиля Nissan, стоявшего в 150 метрах от него. При этом огонь из стрелкового оружия велся дистанционно. Всего покушение длилось три минуты, никого, кроме охраны и самого ученого, на месте не было. После покушения Nissan, из которого велся огонь, взорвался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране на автотрассе недалеко от Тегерана был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Власти Ирана считают, что за убийством стоит Израиль. Тегеран уже пообещал дать ответ на убийство Фахризаде. Президент Ирана Хасан Рухани назвал убийство Фахризаде «актом государственного терроризма» и призвал все страны осудить его. При этом власти Израиля никак не комментируют обвинения в свой адрес.

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