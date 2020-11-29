Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Сотрудники средств массовой информации (СМИ), которые работают на территории США, не хотят говорить о «массовых фальсификациях» на президентских выборах в стране. Об этом сообщил действующий глава Белого дома США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«У нас (в США — прим. ИА REGNUM) нет свободы прессы… — заявил Трамп. — У нас есть угнетение прессой».

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что члены его избирательного штаба намерены оспорить результаты президентских выборов в американском штате Висконсин.

Читайте также: Штаб Трампа намерен оспорить результаты выборов в штате Висконсин