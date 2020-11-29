Дамаск, , 19:27 — REGNUM Вооруженные силы США прибыли на одну из военных американских баз в сирийской провинции Хасеке. Об этом 29 ноября сообщает телевидение Сирии.

По информации телеканала, военные передвигаются в колонне, в которой наблюдается не менее 50 грузовых транспортных средств. Военная база располагается неподалеку от приграничного города Камышлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце 2019 года поддержал план, согласно которому на территории Сирии останутся лишь несколько сотен американских военных задачей которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.