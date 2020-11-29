Москва, , 19:26 — REGNUM Более 2,4 тыс. беженцев смогли вернуться в Нагорный Карабах из Армении за минувшие сутки. Об этом 29 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении (за сутки) вернулись 2 431 человек, — говорится в сообщении. — Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев».

Отмечается, что по всей линии соприкосновения режим прекращения огня соблюдается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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