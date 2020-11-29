Минск, , 19:35 — REGNUM С утра в столице Белоруссии, как обычно, власти заблокировали проезд в центр города и отключили мобильный интернет. На некоторых участках были выставлены ограждения из колючей проволоки, кордоны ОМОН и, вероятно, внутренних войск — опознавательных знаков на униформе не было видно.

Грузовик с белорусскими силовиками. Минск. 29 ноября 2020 © ИА REGNUM

Автотранспорт с белорусскими силовиками. Минск. 29 ноября 2020 © ИА REGNUM

На центральных улицах постоянно курсировали колонны из тонированных микроавтобусов и грузовиков с пассажирами в камуфляже. Их сопровождали автомобили милиции и обычные автомобили — вероятно, с оперативниками и начальством.

Автотранспорт с белорусскими силовиками. Минск. 29 ноября 2020 © ИА REGNUM

Скопления такой техники наблюдалось в каждом районе Минска. Например, на улице Притыцкого стоянки таких автотранспортных средств днём 29 ноября были примерно через километр.

Автотранспорт с белорусскими силовиками. Минск. 29 ноября 2020 © ИА REGNUM

На остановках общественного транспорта дежурили мужчины крепкого телосложения, высматривавшие скопления молодёжи и особенно — бело-красно-белые флаги протестующих. Такую символику Александр Лукашенко считает «фашистскими» и «профашистскими» флагами.

После появления «людей в штатском» молодёжь с флагами небезосновательно просматривала пути отступления. Обычно вскоре появлялось несколько синих микроавтобусов Volkswagen с тонированными стёклами или грузовиков с тентом. С помощью оперативников граждане выборочно задерживались и доставлялись в автотранспортные средства силовиков.

Протестующие . Минск. 29 ноября 2020 © ИА REGNUM

При задержаниях не обходилось без принуждения, применения дубинок и слезоточивого газа. В большинстве случаев сопротивления задержаниям не было. Протестные акции носят подчёркнуто ненасильственный характер.

К вечеру власти распорядились возобновить нормальную работу метрополитена и сотовых операторов. Ненастная погода и активные задержания любых подозрительных прохожих не позволили оппозиционно настроенным гражданам сформировать многотысячную колонну и пройтись маршем по центру Минска.

Автотранспорт с белорусскими силовиками. Минск. 29 ноября 2020 © ИА REGNUM

В итоге немногочисленные манифестации и митинги прошли локально, охватив десятки общественных точек в разных микрорайонах. Обычно это были остановки общественного транспорта на оживлённых перекрёстках и у станций метро, площадки около крупных торговых центров.

К 19:00 известно о примерно 250 задержанных за участие «в массовых беспорядках» — так белорусские «правоохранители» называют мирные протестные митинги и шествия. Задержания зафиксированы в Минске, Витебске, Бресте, Жодино, Ивье, Барановичах, Ляховичах и других населённых пунктах. Сведений об убийствах силовиками манифестантов на этот раз не было.