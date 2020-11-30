Пекин, , 07:42 — REGNUM Для Китая следующий год будет особенным, ведь в 2021 году будет отмечаться 100-летие основания Коммунистической партии Китая. С какими результатами приближается к этой дате Китай, руководимый коммунистами, и какие итоги были оглашены на прошедшем недавно пленуме ЦК КПК, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайская Компартия во многом продолжает ту традицию, от которой так, по мнению многих, неразумно и безоглядно избавилась Россия в «святые» 90-е. Китай же, не отказываясь от следования коммунистическим идеям и умело приспосабливая свою стратегию к тактическим требованиям исторического момента, показал удивительную эффективность. К китайскому опыту надо пристально присматриваться, ведь он может очень пригодиться и России, когда наступит пора сосредоточиться на достижении социальной справедливости.

Важнейшей задачей, которую КПК ставила перед китайским государством и обществом, была победа над бедностью, или достижение «средней зажиточности», как принято называть это в самом Китае. Что же, эта задача решена и без всякой капитуляции перед капитализмом, в чем видят причины китайских успехов многие российские «эксперты». Напротив, успехи Китая связаны с тем, что в нем даже капиталисты служат народу.

Читайте статью Владимира Павленко «Социалистическая модернизация в КНР в решениях Октябрьского пленума ЦК КПК».