Минск, , 16:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили специальные средства к протестующим, собравшимся в поселке Лесной, расположенном под Минском. Об этом 29 ноября сообщают местные СМИ.

Автотранспорт с белорусскими силовиками © ИА REGNUM

«Жители Зеленого Бора окружили силовиков. Те распылили в лица протестующих газ и стреляли», — отмечают журналисты.

Правоохранительные органы страны пока не комментируют указанную информацию. Подробности происходящего будут изложены ими позднее.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с окончания президентских выборов в стране, прошедших в начале августа 2020 года. В ходе голосования уверенную победу одержал Александр Лукашенко, чем недовольны организаторы беспорядков.