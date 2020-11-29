Москва, , 16:13 — REGNUM Дополнительных проверок доходов пенсионеров не будет, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев со ссылкой на Минтруд и Пенсионный фонд России.

«Мы запросили сегодня на эту тему министерство труда и пенсионный фонд, нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется», — заявил Исаев.

Широкий резонанс получило заявление доцента кафедры развития человеческого капитала ТПП РФ Российского экономического университета имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец о том, что якобы всех российских пенсионеров в 2021 году власти будут «проверять» на предмет получения «лишних доходов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Счетная палата провела проверку ПФР и выявила ряд нарушений.

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