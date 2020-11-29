Киев, , 15:54 — REGNUM Явка на втором туре выборов мэра в Черновцах, которые проходят сегодня, 29 ноября, по итогам первом половины дня достигла лишь 6,5%.

Полиция перед избирательным участком. Черновцы Cv.npu.gov.ua

Соответствующие данные огласила гражданская сеть «Опора», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Явка избирателей в Черновцах, где 29 ноября проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность составила 0,75%)», — говорится в сообщении организации.

Для сравнения — явка избирателей в первом туре местных выборов 25 октября по всей Украине на это время составила 13,5%, и это уже было антирекордом для страны.

В свою очередь, полиция подчеркивает, что все избирательные участки города открылись вовремя и без нарушений. Согласно данным ведомства, публичную безопасность и порядок на избирательных участках Черновцов обеспечивают почти 250 силовиков, которые несут службу в «усиленном режиме».

Напомним, что на пост мэра Черновцов претендуют Роман Кличук и Виталий Михайлишин, причем оба кандидата не являются выдвиженцами от главных политсил Украины. По итогам голосования в первом туре Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин — 21,33%.