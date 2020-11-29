Минск, , 16:02 — REGNUM 68 человек были задержаны в Белоруссии в ходе протестов, которые сегодня, 29 ноября, проходят в стране, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники постоянно дополняют список задержанных.

Читайте также: В Белоруссии задержали более 20 протестующих — правозащитники

Четверо протестующих силовики задержали в Боровлянах (Минский район), двое — в Витебске, по одному — в деревне Коробчицы (Гродненская область), Лиде, Гродно, в населенном пункте Лесное (Минский район). Остальные были задержаны в Минске.

Читайте также: В Белоруссии в ходе протестов силовики применили газ