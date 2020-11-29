Киев, , 15:40 — REGNUM На Украине из-за все более острой ситуации с коронавирусом политики и эксперты продолжают обсуждать ситуацию с вакцинацией граждан, и в частности, отказ Киева взаимодействовать с Россией по этому вопросу, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 ноября.

Так, политический эксперт Владимир Кацман заявил, что Украина в борьбе с пандемией коронавируса могла бы позаимствовать опыт Казахстана.

«Казахстан создает в двадцати своих регионах двадцать крупнейших научно-исследовательских медицинских центров. Говорят, что это будет противостояние всем пандемиям, которые грозят человечеству. А человечеству, по их мнению, грозит не одна пандемия… Также Казахстан строит завод, на котором по технологиям РФ будет разрабатываться и производиться вакцина от COVID-19, и она уже будет казахстанской. Почему нам в кооперации с Россией не пойти таким путем по производству этой вакцины?», — задался эксперт вопросом в эфире украинского телевидения.

«Почему нам уже сейчас не закупать эту вакцину? Почему нам не пользоваться тем преимуществом, которого добился для Украины Виктор Медведчук? Тысячи вопросов, а ответов на них нет, потому что ответы лежат в плоскости политики», — подчеркнул Кацман.

Политолог считает, что самый главным выводом из вышесказанного является то, что властям Украины необходимо разделить медицинские и политические вопросы.

«Надо убрать политику из сугубо медицинского вопроса. Надо рассуждать о спасении жизней людей, а не руководствоваться политическими целесообразностями. Это самое главное», — резюмировал эксперт.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинской власти дадут немного заработать на американской вакцине от COVID-19, однако простым украинцам будут продавать ее втридорога.

«Купить дешевую российскую вакцину нам запретили, для того, чтобы потом купить дорогую американскую. Ищите финансовый интерес», — сказал Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил о том, что украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.

«Россия готова поставлять вакцину «Спутник V» и в Украину, о чем уже было официально заявлено. Но стоило министру здравоохранения Украины Максиму Степанову робко упомянуть о возможности покупки «Спутник V», как ему устроили выволочку в посольстве США, после чего украинская власть покупать российскую вакцину отказалась», — сказал Медведчук.

В свою очередь, министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году привить от коронавируса более 20 млн граждан, но о взаимодействии с Россией по этому вопросу речь не идет.