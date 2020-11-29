Киев, , 14:32 — REGNUM В столице Украины возле офиса террористической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прогремел взрыв, который радикалы связали с проведенной накануне в Киеве антироссийской акцией. Об этом 29 ноября заявили в пресс-службе организации, а также о взрыве сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Граната РГД-5 Ulmosto

По информации пресс-службы радикальной организации, взрыв у центрального офиса организации, расположенного по улице Зои Гайдай прогремел около двух часов ночи (03:00 мск) 29 ноября. Неизвестные по информации источника бросили к зданию, где расположен офис организации гранату РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал.

В «Национальном корпусе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнули, что за последнее время это второй подобный случай. Первый произошел 25 октября текущего года. Тогда в офис организации, расположенный на первом этаже многоэтажного дома также бросили гранату.

В пресс-службе организации заявили, что считают, что взрыв связан с антироссийской акцией, которую представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали накануне, 28 ноября, у здания посольства РФ в Киеве, а также в целом с «активной деятельностью… по борьбе с российской агентурой» на Украине.

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«Уверяем, что никакие запугивания не повлияют на деятельность нашей политической силы. Мы будем продолжать борьбу с пятой колонной в Украине», — заявили в пресс-службе запрещенной организации .

Напомним, накануне, 28 ноября, в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne, которая вела прямой эфир.

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