Бишкек, , 13:38 — REGNUM В столице Киргизии сегодня, 29 ноября, проходит очередная акция противников изменения Основного закона страны и проведения референдума о смене Конституции, сообщает «24kg».

Возле железнодорожного вокзала собрались порядка двухсот протестующих, после чего участники акции выдвинусь на площадь Ала-Тоо.

Читайте также: В Киргизии спорят по поводу конституции

Активисты принесли с собой плакаты, на некоторых из них написано: «Скажи ДА светскому Кыргызстану!», «Возврат в Конституцию определения «Светское государство», «Мы против ХАНституции». Протестующие также скандируют «Нет референдуму».

Планируется, что подобная акция пройдет и в следующее воскресенье, 6 декабря.

Читайте также: Жители Киргизии раскритиковали проект «авторитарной ХАНституции»

Как сообщало ИА REGNUM, подобная акция состоялась в Бишкеке 22 ноября.