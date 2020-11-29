29 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Тегеран до теракта против физика-ядерщика Мухсина Фахризаде имел определенный сценарий по выстраиванию взаимодействия с новой американской администрацией с целью выхода на диалог, а не продолжение конфронтации. Но сейчас ситуация изменилась – Тегерану, как и Вашингтону, будет очень сложно будет возродить переговоры.

Станислав Тарасов, , 11:29 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Иране убит физик-ядерщик, член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мухсин Фахризаде. По сообщениям иранских агентств Fars и Tasnim, на месте покушения прогремел взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину ученого. Произошло это примерно в 90 км к востоку от Тегерана.

Несколько лет назад на Фахризаде уже было совершено неудачное покушение. На Западе его называли «отцом иранской бомбы». Он занимал пост главы отдела научных исследований и инноваций при министерстве обороны. В досье, приведенном «Голосом Америки» (СМИ — иностранный агент), указывается следующее: «Фахризаде был единственным иранским ученым, имя которого упомянуто в документе, составленном в 2015 году Международным агентством по атомной энергии для оценки оставшихся без ответов вопросов об иранской ядерной программе. В отчете МАГАТЭ говорится, что Фахризаде курировал деятельность «в поддержку возможного военного аспекта (иранской) ядерной программы» в рамках так называемого плана AMAD. В 2018 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в продолжении разработки ядерного оружия и заявил, что именно Фахризаде все еще работает в министерстве обороны Ирана над специальными проектами».

Мохсен Фахризаде tasnimnews.com

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Тем не менее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф Зариф высказал предположение, что за произошедшим может стоять Израиль, который уже многие годы ведет охоту за иранскими физиками-ядерщиками. С 2010 по 2012 год в Иране были убиты четверо экспертов по разработке ядерного оружия, таким образом, Фахризаде стал уже пятым, погибшим за последние 10 лет. В этой связи Зариф призвал «международное сообщество — и особенно ЕС — положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора». В то же время премьер-министра Израиля Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. Однако ситуацию почему-то решил прокомментировать не представитель израильской разведки «Моссад», а министр по делам поселений правительства Израиля Цахи Ханегби, который заявил, что «понятия не имеет, кто стоит за убийством иранского ученого-ядерщика». Пентагон также отказался от комментариев.

Однако The New York Times со ссылкой на высокопоставленных лиц в разведке, утверждает, что «за этим нападением стоит Израиль». Любопытно, что чуть ранее Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные «ядерной сделкой». Кроме того, было отмечено, что вопреки достигнутому соглашению Тегеран разместил под землей первую группу передовых центрифуг для обогащения урана. При этом эксперты указывают, что топливо в них пока не загружено. В любом случае, речь идет о событии неординарного значения с серьезной политической и геополитической подоплекой. Первое, что бросается в глаза: убийство Фахризаде пришлось, судя по всему, на последние недели президентства Дональда Трампа. В этой связи бывший представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Солтани полагает: «С учетом того, что возможный избранный президент США Джо Байден заявляет о перспективе возобновления ядерной сделки с Ираном, теракт был призван для усложнения какие-либо дальнейшие переговоров между Вашингтоном и Тегераном».

Белый дом. Вашингтон

Не случайно Германия призвала заинтересованные стороны соблюдать сдержанность, чтобы сохранить окно для контактов. Что касается Ирана, то, хотя он и грозится провести ответную акцию возмездия, чтобы «наказать тех, кто стоит за убийством Фахризаде», иранский президент Хасан Рухани, по оценке многих экспертов, «высказался более сдержанно», заявляя, что Тегеран «не попадет в расставленные сети и ответит на это в свое время». Это наводит на мысль о том, что Иран до теракта имел определенный сценарий по выстраиванию взаимодействия с новой американской администрацией с целью выхода на диалог, а не продолжение конфронтации. Но сейчас в создавшихся условиях Тегерану будет очень сложно будет возродить ядерные переговоры с США, в том числе с Байденом.

Отметим и второй фактор. Ясно, что теракт против Фахризаде долго и тщательно готовился. Поражают способности и возможности его организаторов собирать в Иране необходимую информацию об особо охраняемых персонах. Заметим, что гибель физика — это второе в этом году убийство высокопоставленного иранского военного деятеля (ранее погиб Касем Сулеймани — С.Т.). Подобное демонстрирует неспособность Тегерана защищать ключевых лиц от угроз, что наводит на многие самые серьезные размышления. В интервью персидской службе «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент) американский профессор Томас Джуно, специалист по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, отметил, что «убийства Фахризаде и Сулеймани демонстрируют сбои в обеспечении безопасности влиятельных фигур со стороны иранского руководства». На наш взгляд, тут не обходится без утечек информации со стороны некоторых эшелонов власти в Иране и даже из его спецслужб.

Похороны Касема Сулеймани Leader.ir

А это говорит о высоком уровне внешнего проникновения с использованием огромного количества всевозможных средств и методов для организации слежки. В последнее время на объектах атомной инфраструктуры Ирана участились аварии, местные власти объясняют их саботажем. Все это заставляет задуматься об идущей в недрах иранского руководства острой политической борьбы, которую используют в своих интересах внешние враги страны. И что дальше? Многие государства сейчас выступили с призывами ко всем сторонам «избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе». Как выразилась известная иранская журналистка Захра Асгари, можно считать убийство Фахризаде «всего лишь ценой, которую пришлось заплатить Ирану за поражение Трампа». Тегеран обещает ответить в «нужное время». Когда оно наступит и наступит ли вообще — никто пока не знает.