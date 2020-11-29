Москва, , 09:40 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) считает, что ответ Исламской Республики Иран на убийство ведущего физика-ядерщика страны Мохсена Фахризаде вряд ли будет демонстративным. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что в Иране на автотрассе недалеко от Тегерана был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Власти Ирана считают, что за убийством стоит Израиль. Власти Ирана всех уровней пообещала дать ответ на убийство Фахризаде. Президент Ирана назвал убийство Фахризаде «актом государственного терроризма» и призвал все страны осудить его. При этом власти Израиля никак не комментируют обвинения в свой адрес.

Тем не менее Пушков считает, что этот ответ, если он и будет, то явно не демонстративным. Связано это с расчетом Ирана улучшить отношения с США при Джозефе Байдене, который, вроде бы, выиграл выборы главы Соединенных Штатов.

«Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — написал Пушков.