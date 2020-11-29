Приштина, , 18:32 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 28 ноября обратилась к албанцам, чтобы поздравить их с днем албанского флага и 108-й годовщиной провозглашения независимости Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла подчеркнула, что «28 ноября — это одна из важнейших дат в истории албанцев, поскольку она знаменует освобождение Круи нашим национальным героем Джерджем Кастриотом Скандербегом в 1443 году и провозглашение независимости Албании в 1912. Этот день всегда с достоинством отмечали все албанцы, в Албании, Косово и везде, где живут албанцы, то есть по всему свету».

В числе важнейших вех албанской истории Харадинай-Стубла не забыла упоминуть вступление Албании в НАТО, которое, по ее словам, стало гарантией национальной безопасности и создало возможность для увеличения роли Албании в регионе.

Глава косовского МИД подчеркнула, что Албанию и Косово связывают братские отношения, которые будут продолжать углубляться и на межгосударственном уровне посредством заключения двусторонних соглашений.

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