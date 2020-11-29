Вашингтон, , 08:49 — REGNUM В субботу, 28 ноября, в день, когда албанцы отмечают национальный праздник — день флага — в США был основан Паналбанский американский конгресс (алб. КПА — Kongresi Panshqiptar Amerikan).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, задачей конгресса станет «продвижение ценностей и интересов албанцев и американцев, поддержка демократических принципов и защита идентичности албанцев нынешних и грядущих поколений».

Председателем конгресса стал Бруно Цека. Управление КПА будет осуществлять Генеральный совет, который поставил перед собой задачу поддерживать сотрудничество и связь с насчитывающей около миллиона человек албанской диаспорой в США.

Очевидно, создание КПА было приурочено к дню албанского флага, но причиной его создания стало избрание Джозефа Байдена на пост президента США. Байден известен своим более категоричным, чем у его предшественника Дональда Трампа, подходом к Сербии по косовскому вопросу, что будет на руку Приштине.

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