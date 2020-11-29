Киев, , 08:20 — REGNUM В службе безопасности Украины заявили, что рассекретили документы, свидетельствующие об искажениях советской властью результатов переписи населения 1937 года. Ссылка на соответствующий электронный архив, собранный украинской спецслужбой, была опубликована 28 ноября в пресс-службе СБУ.

Советская власть по информации СБУ не признавала никаких «намеков на искусственно созданный ею геноцид» (голод 1932−1933 гг. в СССР — ИА REGNUM), приведший к гибели миллионов украинцев.

По информации СБУ Всесоюзная перепись населения 1937 года продемонстрировала реальный демографический кризис в УССР. В то время, как демографы ожидали, что численность населения в УССР по результатам переписи будет 35 млн человек, они увидели цифру в 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года.

В СБУ утверждают, что результат переписи не понравился руководителям коммунистической партии и руководителей переписи населения обвинили в получении искусственно заниженных и искаженных цифр, а затем расстреляли.

Напомним, на Украине с 1998 года каждую последнюю субботу месяца чтут память жертв нескольких массовых голодов в СССР, которые затронули в том числе и граждан СССР, проживающих на территории УССР. Это и голод 1921−1923 гг., 1932−1933 гг., а также послевоенный голод 1946−1947 гг. Особый акцент официальный Киев при этом делает на голод 1932−1933 годов, который на Украине считают искусственно созданным и называют геноцидом украинского народа, обвиняя в нем Россию, как правопреемницу СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, в очередную годовщину памяти жертв голода 1932−1933 гг. у здания посольства Российской Федерации в Киеве украинские радикалы устроили антироссийскую акцию.