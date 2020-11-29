Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья рассматривает возможность написания и издания собственных мемуаров о ее пребывании в Белом доме. сообщает портал Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, Меланья Трамп уже провела несколько встреч, на которых обсуждала перспективы издания мемуаров. При этом лица, с которыми встречалась первая леди США, не называются.

«Мне говорили, что ее супруг подбадривает ее», — отметил источник.

Портал утверждает, что за издание мемуаров Меланья может получить крупные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден победил благодаря разгулу коррупции в ряде городов Соединенных Штатов. При этом сам американский лидер утверждает, что в ряде регионов страны результаты были сфальсифицированы.

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