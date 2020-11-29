Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Оспорить результаты президентских выборов в американском штате Висконсин намерен избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Заявление об этом 29 ноября сделал сам политик в своём Twitter.

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Как пояснил американский лидер, в штате Висконсин речь идёт не об ошибках при подсчёте голосов избирателей, здесь было обнаружено большое количество голосов людей, «проголосовавших незаконно».

«Иск будет подан после завершения пересчета голосов в понедельник или во вторник. Мы нашли много незаконных голосов», — заявил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп прокомментировал решение апелляционного суда штата Пенсильвания, который поддержал решение окружного суда об отклонении иска штаба Трампа, потребовавшего аннулировать почти 700 тыс. бюллетеней. Политик заявил, что его штаб намерен подать повторный иск и оспорить данное решение.

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