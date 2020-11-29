Москва, , 10:12 — REGNUM Заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что спад российской экономики в 2020 году может составить до 4,5%, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мировая экономика в ЦЕЛОМ претерпевает падение. В наступающем 2021, последующем 2022 годах восстановление занятости и загрузки производственных мощностей, существенно меньшая жесткость ограничений из-за пресловутого Covid-19 позволят восстановить темпы экономики. Хотя, к сожалению, и число бедных увеличится примерно на 1 млн, как прогнозирует глава счётной палаты, рекомендуя направлять «фокус» на тех, кому нужна поддержка. Цифры говорят, что спад российской экономики по сравнению с другими странами невысокий, это в какой-то степени вселяет оптимизм», — пишет Всеволод Б.

Многие комментаторы пришли к выводу, что цифры, которые привёл Кудрин, совершенно неверны. Люди считают, что спад может составить намного большие цифры.

«Половина работающих за небольшую зарплату, а это до 25−30%, сводят концы с концами. Какие 4%? Скорее 50!» — поделился мнением пользователь Алекс.

По видению некоторых пользователей, руководству России необходимо направить средства на поддержку российской экономики. По их видению, если государство вложится в развитие производства и предпринимательства, то это позволит избежать спада.

«…Если усилия по развитию производства и предпринимательства, наконец-то, будут направлены на развитие внутреннего рынка, то вместо спада начнется рост. Может, хватит выкачивать деньги из страны на зарубежные счета и на зарубежного дядю работать? Пора и о своей стране и о себе позаботиться!» — пишет Taisia Sh.

Другие указали на то, что падение экономики неизбежно. Граждане уверены, что тому виной стало падение цен на нефть, пандемия, а также деятельность прошлого правительства России, результаты труда которого сказались на сегодняшней ситуации.

«Падение экономики действительно колоссальное! Это результат за счёт падения цены на нефтегазовые доходы, а также из-за пандемии. Но ещё к этому всему добавляется неумелое управление экономикой правительства Медведева. Если оно проводило бы необходимые экономические реформы, то, возможно, сейчас всё было бы не так плачевно», — считает пользователь «Трасса е-95».

Напомним, 28 ноября глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что спад в российской экономике в 2020 году может составить до 4,5%.