Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Повторный иск, оспаривающий результаты президентских выборов в американском штате Пенсильвания, пообещал подать действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал 29 ноября в своём Twitter.

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Глава Белого дома отметил, что таким образом хочет продемонстрировать факты мошенничества и беззакония, имевшие место в ходе голосования в Пенсильвании.

«Число бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, значительно больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление иска завершается. Мы обжалуем!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иск предвыборного штаба президента США Трампа касательно организации выборов и подсчёта голосов в штате Пенсильвания был отклонён аппеляционным судом третьего округа штата.

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