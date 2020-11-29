Лондон, , 00:46 — REGNUM Полиция британского Лондона задержала 155 человек, принимавших участие в митинге против карантинных мер и вакцинации, сообщает агентство Reuters.

Британская полиция Phil Long

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По данным правоохранительных органов, протестующие были задержаны за различные правонарушения. Среди них — нападение на сотрудника полиции, хранение наркотиков и нарушение ограничительных мер по COVID-19.

Отмечается, что в протестах принимали участие около 400 человек. Они требовали отмены ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также выступали против массовой вакцинации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что жесткий карантин прекратит свое действие в стране 2 декабря.

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