Москва, , 00:05 — REGNUM Заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что китайские военные должны быть готовы к войне и «не бояться смерти и лишений», вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Китайские военные Chairman of the Joint Chiefs of Staff

»Да, очень подозрительно, что вооруженным силам приходится заниматься подготовкой к военным действиям, они же обычно должны ромашки собирать в букетики», — пишет пользователь Rbloko.

Некоторые пользователи поддержали мнение китайского лидера. Они уверены, что в мире нарастает угроза новой войны и таким государствам, как Китай и Россия необходимо готовиться к глобальному противостоянию.

«Си молодец! А как вы думали? Сильные и мирные государства по пальцам сосчитать. Россия и Китай — сила, добро должно побеждать! А зла то в мире много, маленького и большого», — написала Ирина С.

Часть пользователей сообщили, что председатель КНР имел в виду, что Пекин будет, вероятно, вести войну с США. Другие посчитали, что данное мнение не имеет под собой оснований, ведь США и Китай являются теснейшими экономическими партнёрами и вести войну друг с другом им не выгодно.

«С Америкой? Правда? В экономику США Китай вложил столько денег, что воевать с «партнёром» такого уровня захочет только сумасшедший», — считает Елена Г.

Нашлись и те, кто предположил, что «глобальную войну» с США будет вести не Китай, а Российская Федерация.

«Я сомневаюсь в том, что Китай действительно готовится к войне с США. Мне кажется, что на самом деле это будем мы!», — написал Виталий Д.

Напомним, 28 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что китайские военные должны быть готовы к войне и «не бояться смерти и лишений».