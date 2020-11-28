Москва, , 23:25 — REGNUM Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев допустил, что убийство иранского учёного Мохсена Фахризаде может стать «спусковым крючком» для начала боевых действий со стороны Соединённых Штатов.

Константин Косачёв Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Он отметил со ссылкой на СМИ, которые ранее передавали заявление Пентагона о том, что американские авианосец и ударная группа были переброшены в зону Персидского залива. По его словам, приказ о дислокации пришел «непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде».

«Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского ядерщика», — написал Косачев на своей странице в Facebook, добавив, что убийство ученого можно характеризовать как теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября неизвестные вооруженные люди атаковали руководителя организации исследований и инноваций иранского военного ведомства Мохсена Фахризаде. Получив ранение в ходе перестрелки нападавших с его охраной, Фахризаде скончался в больнице.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже заявил, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Он призвал все страны мира осудить убийство физика-ядерщика как акт «государственного терроризма».

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