Москва, , 10:10 — REGNUM Заявление первого заместителя председателя Госдумы по обороне Александра Шерина о том, что России необходимо более жестко реагировать на провокации у своих границ со стороны военнослужащих США и в случае нарушений стрелять в воздух, а затем и на поражение, вызвало бурную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Один заместитель это ещё не Госдума… Но скорее всего всё это останется на уровне болтовни, у многих депутатов за океаном детишки, родственники, деньги, недвижимость, и этих депутатов всегда будет мучить два слова: «что» и «если», — написал Андрей А.

Некоторые пользователи предложили руководству России прислушаться к словам Шерина. По их видению, такие ответные действия России являются крайне логичными в случае, если её границы постоянно нарушаются чужими военными судами.

«Президенту РФ может быть назначить депутата Шерина ответственным исполнителем по реализации предложенных им мер по охране границы страны. Может тогда количество провокаций извне резко сократится? Ведь депутат из Комитета Госдумы РФ по обороне, как профессионал, знает что предлагает, а с последствиями реализации его предложений МИД РФ разберется», — считает Александр А.

Другие указали на тот факт, что в результате таких жёстких ответов удар может быть нанесён и по русским кораблям, в том числе, уверены люди, и по подложкам. Граждане считают, что подобные провокации не стоят того, чтобы развязывать из-за них крупномасштабную войну.

«А если наша подлодка зайдет в чьи-то воды территориальные, то против нее применят оружие на уничтожение? Или вы думаете, что с нашей стороны все прозрачно? Чтобы из-за того, что фрегат США зашел на 2 км в бескрайнем океане, и после предупредительных выстрелов его уничтожить, то во первых не факт что мы его уничтожим, а не он нас, во вторых может перерасти в серьезные боевые действия которые чреваты: ядерное оружие никто не отменял…», — поделился мнением Владимир О.

В целом многие пользователи отчасти согласились с Шериным. Люди отметили, что выстрелы на поражение должны осуществляться только в крайних случаях и после многократного предупреждения.

«Нарушение границ нужно жёстко пресекать. Но и стрелять в нарушителей только в самой крайней мере. Сейчас достаточно будет усилить границу, чтобы знали, соваться не стоит. А если и так сунутся, то пусть потом не говорят, что их не предупреждали», — пишет А. Кузьмин.

Напомним, 28 ноября первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин заявил о том, что России необходимо более жестко реагировать на провокации у своих границ со стороны военнослужащих США и в случае нарушений стрелять в воздух, а затем и на поражение.