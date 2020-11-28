Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году в день инаугурации объявившего о своей победе на выборах главы государства Джозефа Байдена. Об этом сообщает The Daily Beast.

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По данным издания, Трамп в качестве способов чинить препятствия Байдену рассматривает несколько вариантов, один из которых заключается в том, чтобы объявить о планах снова выдвигаться на высший государственный пост.

Трамп, пишет издание, сейчас ищет подходящее время для объявления, чтобы оставить за собой республиканцев на следующие четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий.

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