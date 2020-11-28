Подгорица, , 22:01 — REGNUM МИД Черногории объявило персоной нон грата посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича, сообщили 28 ноября в черногорском внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Божович Podgorica.mfa.gov.rs

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как Божович назвал «нелегитимный и незаконный подгорицкий парламент 1918 года» освобождением и свободной волей черногорского народа.

«Министерство иностранных дел Черногории проинформировало об этом МИД Сербии обычным способом, нотой, нота также будет вручена послу Божовичу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Сербии Владимир Бозович встретился с председателем и вице-председателем Демократической народной партии Черногории Миланом Кнежевичем и Драганом Боевичем. Кнежевич ознакомил послов со своим видением политической обстановки и ситуации в Черногории после парламентских выборов 30 августа.

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