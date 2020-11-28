Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Убийство физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде серьёзно затруднит выполнение планов кандидата в президенты США Джозефа Байдена по возобновлению участия Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что убийство Фахризаде может привести к серьезным трудностям «для новой администрации Байдена».

«Произошедшее может осложнить для Байдена попытки возродить иранскую ядерную сделку 2015 года», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября неизвестные вооруженные люди атаковали руководителя организации исследований и инноваций иранского военного ведомства Мохсена Фахризаде. Получив ранение в ходе перестрелки нападавших с его охраной, Фахризаде скончался в больнице.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже заявил, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Он призвал все страны мира осудить убийство физика-ядерщика как акт «государственного терроризма».

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