Москва, , 20:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе открытия ГУМ-катка на Красной площади выразил надежду, что 2021 год будет не таким, как текущий.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Представитель Кремля отметил, что пока что-то желать жителям России в новом году рано, поскольку до праздника ещё есть время, однако ему хотелось бы, чтобы следующий год был не таким, как этот.

«Хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным вызовом — пандемией коронавируса, которая оказала негативное воздействие на всю мировую экономику.

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