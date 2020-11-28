Париж, , 20:40 — REGNUM В столице Франции Париже участники акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество. Об этом сообщает Le Parisen.

Отмечается, что столкновения начались в районе площади Бастилии, где молодые люди построили баррикаду и начали бросать в полицию различные предметы.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

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