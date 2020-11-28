Москва, , 19:48 — REGNUM На катке на Красной площади в Москве может сыграть в хоккей президент Российской Федерации Владимир Путин, однако пока это мероприятие не планировали. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на открытии «ГУМ-катка».

»Обычно это (спортивное мероприятие — прим. ИА REGNUM) планируется достаточно оперативно перед Новым годом, — сказал представитель Кремля. — Пока не планировали».

Песков добавил, что исключать проведение такого мероприятия не стоит.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сотрудникам СМИ, что до конца 2020 года в Российской Федерации не планируется оглашение очередного послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

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