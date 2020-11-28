Москва, , 19:17 — REGNUM Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации президента США в январе 2021 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«На инаугурации президента США нет представительства других стран», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, кто будет представлять Россию на инаугурации президента США в январе.

Отвечая на вопрос о том, что четыре года назад на инаугурации президента США присутствовал российский посол, представитель Кремля отметил, что «посол, естественно, может пойти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий.

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