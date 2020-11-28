Варшава, , 18:57 — REGNUM В центре польской столицы Варшаве проходит акция протеста противников ужесточения законодательства об абортах. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости.

Отмечается, что движение «Забастовка женщин» организовало уличную акцию, в которой участвуют несколько сотен человек. Цель акции — привлечение внимания к продолжающемуся ужесточению запрета прерывания беременности.

Собравшиеся на площади Романа Дмовского скандируют лозунги «Моё тело — моё дело», «Легальный аборт», а также нецензурные лозунги в адрес правительства страны.

В акции протеста также принимают участие представители сообществ ЛГБТ и феминисток. Полицейские пока не вмешиваются в действия протестующих.

Напомним, 26 ноября Европейский парламент на голосовании принял резолюцию с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Документ носит рекомендательный и декларативный характер, к исполнению не обязателен.

В октябре Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.

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