Москва, , 18:45 — REGNUM В Российской Федерации до конца 2020 года не планируется оглашение очередного послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил сотрудникам СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году его (оглашение послания Путина Федеральному собранию — прим. ИА) не будет до конца года, — сказал Песков. — По крайней мере, пока не планировалось».

Представитель Кремля добавил, что данное мероприятие, возможно, состоится в начале следующего года.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря, будет продолжительной и насыщенной по содержанию.

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