Москва, , 18:36 — REGNUM Российский истребитель Су-27 вылетал сегодня, 28 ноября, на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединённых Штатов над Чёрным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель Су-27 Dmitry A. Mottl

Отмечается, что воздушна цель приближалась к российской государственной границе. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после этого американский военный самолёт сменил курс и развернулся от российской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября российский истребитель Су-27 перехватил над акваторией Балтийского моря самолеты-разведчики ВМС Германии и ВВС США. Две идущие к границе РФ воздушные цели были обнаружены техническими средствами контроля воздушного пространства.

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