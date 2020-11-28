Вашингтон, , 18:01 — REGNUM К убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране могут быть причастны спецслужбы Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных службах США.

Так, один чиновник США и двое сотрудников разведывательных органов утверждают, что за нападением на ученого в Иране якобы стоит Израиль. При этом неизвестно, могли ли знать об операции США заранее.

Отмечается, что в Белом доме и ЦРУ отказались от комментариев по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в провинции Тегеран неизвестные атаковали автомобиль физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Получив ранение в ходе перестрелки, ученый скончался в больнице.

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