Брюссель, , 17:43 — REGNUM Террористический акт в Иране, в результате которого погиб физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, осудил Евросоюз. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

В релизе говорится, что это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в провинции Тегеран в Иране 27 ноября.

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