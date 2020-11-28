Берлин, , 17:35 — REGNUM Германия обеспокоена убийством физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

«Мы обеспокоены сообщениями из Ирана о том, что Мохсен Фахризаде был убит в результате нападения. Пока у нас нет собственных сведений об инциденте», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что убийство учёного снова ухудшит ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября неизвестные вооруженные люди атаковали руководителя организации исследований и инноваций иранского военного ведомства Мохсена Фахризаде. Получив ранение в ходе перестрелки нападавших с его охраной, Фахризаде скончался в больнице.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже заявил, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Он призвал все страны мира осудить убийство физика-ядерщика как акт «государственного терроризма».

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