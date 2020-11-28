Луганск, , 15:43 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами до нового года между ДНР, ЛНР с одной стороны и официальным Киевом — с другой невозможен, сообщает 28 ноября РБК со ссылкой на собеседника близкого к переговорному процессу со стороны Российской Федерации, а также — на главу рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену удерживаемыми лицами Ольгу Кобцеву.

Об отсутствии вероятности проведения обмена удерживаемыми лицами до нового года без выполнением Киевом своих обязательств заявила представитель ЛНР Ольга Кобцева, имея ввиду процедуру так называемой «юридической очистки» освобожденных Киевом лиц.

В свою очередь собеседник РБК, близкий к администрации президента Украины сообщил, что не всегда удается «быстро и качественно» произвести юридическую очистку освобожденных.

«Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается», — пояснил источник, близкий к офису украинского президента Владимира Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина готовит новое решение, связанное с войной в Донбассе.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала список на обмен удерживаемыми лицами, в которых значатся одиннадцать человек.