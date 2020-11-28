Киев, , 14:23 — REGNUM Представители радикальной неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели сегодня, 28 ноября, у здания посольства Российской Федерации в Киеве (Воздухофлотский проспект, 27) акцию, посвященную массовому голоду в СССР 1932−1933 годов. Соответствующая трансляция шла на канале организации в видеохостинге YouTube.

Напомним, на Украине на официальном уровне считают, что голод 1932−1933 годов в СССР был искусственно организованным советской властью исключительно против этнических украинцев, проживавших на территории УССР.

Представители запрещенной неонацистской организации заявили, что к посольству России они пришли для того, чтоб напомнить, кто «виновен в одном из самых страшных преступлений ХХ ст.». Заявленное им мероприятие было начато в 12:00 (13:00 мск).

«Ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР. Правопреемницы не только юридической, но и идеологической, поскольку Россия продолжает традиции советского тоталитарного режима, искажая исторические факты», — отметили в «Национальном корпусе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Участники акции установили перед зданием посольства железные кресты, а также растянули большой черный баннер, на котором крупными буквами белого цвета написано «Убивали тогда — убивают сейчас», «Десять миллионов на вашей совести», «Помним кто наши враги». Голос, звучащий из установленного активистами аудиоустройства, зачитал географические названия и названия колхозов УССР. Перед собравшимися участниками очередной антироссийской акции с речью выступили несколько представителей украинских радикалов, а в конце мероприятия собравшиеся участники акции зажгли фальшфейеры (так называемые файера).

Собравшиеся также установили у крестов принесенные ими лампадки в память об умерших от голода. Согласно трансляции «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мероприятие длилось немногим более получаса и прошло относительно спокойно.

Отметим, на Украине каждый год в четвертую субботу ноября месяца отмечается годовщина голода 1932−1933 годов, который на Украине называют голодомором и считают геноцидом украинского народа.