Киев, , 12:41 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов больше не является носителем SARS-CoV-2 и завершил соблюдение режима самоизоляции. Об этом глава украинского минздрава заявил 28 ноября в ходе брифинга, который проходил в возглавляемом им ведомстве.

«Рад приветствовать вас на брифинге уже непосредственно из министерства здравоохранения. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось», — заявил Степанов.

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Напомним, о своем заражении коронавирусной инфекцией Степанов сообщил 14 ноября. В связи с положительным результатом теста на коронавирус, министр здравоохранения Украины находился на самоизоляции дома.