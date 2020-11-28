Ереван, , 15:45 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян 28 ноября отправился в Москву с частным визитом, сообщили в пресс-службе армянского президента.

Президент Армении Армен Саркисян President.am

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Лидер республики планирует провести встречи с представителями армянской общины в Российской Федерации.

В ходе встреч будет затронута тема Нагорного Карабаха и сложившаяся в Армении обстановка.

Читайте также: В Армении началась подготовка к визиту Пашиняна в Москву

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Российскую Федерацию. Подготовкой его визита на следующей неделе займется начальник протокольного отдела главы правительства Эдуард Арутюнян. На данный момент сроки визита Пашиняна в РФ пока неизвестны.